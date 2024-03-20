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Enman Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1849

Дата смерти

21.06.1854

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1849

Отец: Enman Hans

Мать: Enman Marri

Смерть
21.06.1854
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