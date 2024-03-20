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Enman Jaan
Enman Jaan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.1849
Дата смерти
21.06.1854
Пол
Мужской
Отец
Enman Hans
1823 г.р.
Мать
Enman (Praksin) Marri
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1849
Отец:
Enman Hans
Мать:
Enman Marri
Смерть
21.06.1854
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