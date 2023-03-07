Даниленко Алексей Васильев
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Между 1788 и 1789
Рождение ребёнка
1789
Сын: Даниленко Григорий Алексiев
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1797
Сын: Даниленко Михайло Аликсiев
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Даниленко Степан Аликсiев
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева
Смерть
1835