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Даниленко Алексей Васильев

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Даниленко Василий Димитриев

Мать: Даниленко Агафья Алексеева

Беловоды, Сумська область
Бракосочетание
Между 1788 и 1789

Жена: Даниленко Ульяна Григорьева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Даниленко Григорий Алексiев

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Даниленко Федор Аликсiев

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Даниленко Аврам Алексеев

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Даниленко Михайло Аликсiев

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Даниленко Савва Аликсiев

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Даниленко Степан Аликсiев

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Даниленко Яков Аликсiев

Мать ребёнка: Даниленко Ульяна Григорьева

Беловоды, Сумська область
Смерть
1835
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