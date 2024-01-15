Гридина (Журавлева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридина (Журавлева) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1978

Отец: Журавлев Виктор

Мать: Журавлева Галина

Рождение ребёнка
13.10.1999

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Гридин Василий

Боровск, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.2008

Сын: Гридин Сергей

Отец ребёнка: Гридин Василий

Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
19.03.2012

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гридин Василий

Боровск, Калужская область
Развод
Неизвестно

Муж: Гридин Василий

Место жительства
Неизвестно
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