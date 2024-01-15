Гридина (Журавлева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1978
Отец: Журавлев Виктор
Мать: Журавлева Галина
Рождение ребёнка
13.10.1999
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Гридин Василий
Боровск, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.2008
Сын: Гридин Сергей
Отец ребёнка: Гридин Василий
Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
19.03.2012
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гридин Василий
Боровск, Калужская область
Развод
Неизвестно
Муж: Гридин Василий
Место жительства
Неизвестно