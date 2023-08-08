Кузук (Кузуанаин) Мария Радкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузук (Кузуанаин) Мария Радкова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кузук Стефан Велиов

Отец ребёнка: Кузук Велю Стоянов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кузук Ивана Вельова

Отец ребёнка: Кузук Велю Стоянов

Рождение ребёнка
20.05.1858

Сын: Кузук Радко Велиов

Отец ребёнка: Кузук Велю Стоянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузук Велю Стоянов

Смерть
Неизвестно
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