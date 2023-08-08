Кузук (Кузуанаин) Мария Радкова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кузук Стефан Велиов
Отец ребёнка: Кузук Велю Стоянов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кузук Ивана Вельова
Отец ребёнка: Кузук Велю Стоянов
Рождение ребёнка
20.05.1858
Сын: Кузук Радко Велиов
Отец ребёнка: Кузук Велю Стоянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузук Велю Стоянов
Смерть
Неизвестно