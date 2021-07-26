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Ростовцев Павел Николаевич

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Место рождения

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.05.1935

Дата смерти

26.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1935

Отец: Ростовцев Николай Васильевич

Мать: Зыкова Акулина Нефедовна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1964

Дочь: Броварец Галина Павловна

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1966

Дочь: Блинова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1971

Сын: Ростовцев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1973

Сын: Ростовцев Олег Павлович

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.?

Сын: Ростовцев Юрий Павлович

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Павел Павлович

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Николай Павлович

Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.07.2021
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