Ростовцев Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1935
Дата смерти26.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1935
Рождение ребёнка
22.04.1964
Дочь: Броварец Галина Павловна
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1966
Дочь: Блинова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1971
Сын: Ростовцев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1973
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.?
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовцев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовцев Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовцев Николай Павлович
Мать ребёнка: Ростовцева Любовь Ивановна
Смерть
26.07.2021