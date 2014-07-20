Рябушенко Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1948
Дата смерти20.07.2014
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1948
Отец: Рябушенко Петр Андреевич
Мать: Рябушенко Анна
Рождение ребёнка
03.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябушенко Татьяна Ивановна
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.07.2014