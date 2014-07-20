Рябушенко Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябушенко Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1948

Дата смерти

20.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1948

Отец: Рябушенко Петр Андреевич

Мать: Рябушенко Анна

Рождение ребёнка
03.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябушенко Татьяна Ивановна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.07.2014
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