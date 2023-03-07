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(Кропотина) Анна Калинина

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Место рождения

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Кропотин Калина Михайлов

Мать: Кропотина Устинья Федорова

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивановская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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