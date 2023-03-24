Плотникова Кондратьева Наталия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Кондратьева Наталия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Николай Акимович

Рождение ребёнка
19.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Николай Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Николай Акимович

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