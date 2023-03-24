Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(БОЯРШИНОВА) НИНА
(БОЯРШИНОВА) НИНА
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
1998
Пол
Женский
Отец
Бояршинов АЛЕКСЕЙ
1907 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Бояршинов АЛЕКСЕЙ
Мать: не указана
Смерть
1998
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия