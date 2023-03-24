(БОЯРШИНОВА) НИНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(БОЯРШИНОВА) НИНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Бояршинов АЛЕКСЕЙ

Мать: не указана

Смерть
1998
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