Шушпанова Татьяна Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушпанова Прасковья Артемьевна
Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шушпанов Козьма Артемьевич
Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шушпанов Ефрем Артемьевич
Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич
Смерть
Неизвестно