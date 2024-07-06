Шушпанова Татьяна Исаковна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шушпанова Татьяна Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушпанова Прасковья Артемьевна

Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Шушпанов Козьма Артемьевич

Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шушпанов Карп Артемьевич

Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шушпанов Ефрем Артемьевич

Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шушпанов Фома Артемьевич

Отец ребёнка: Шушпанов Артемий Остафьевич

Смерть
Неизвестно

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