Мухачев Исак (Исачко) Михайлов
Место рождениядер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1654
Дата смертиПосле 1691
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1654
Отец: Мухачев Михаил Исаков
Мать: не указана
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Мухачев Ермил (Ермилко) Исаков
Мать ребёнка: не указана
дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1691