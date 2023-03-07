Мухачев Исак (Исачко) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Исак (Исачко) Михайлов

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Место рождения

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1654

Дата смерти

После 1691

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654

Отец: Мухачев Михаил Исаков

Мать: не указана

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Мухачев Ермил (Ермилко) Исаков

Мать ребёнка: не указана

дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1691
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