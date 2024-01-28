Мирзоев Игорь Тарланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирзоев Игорь Тарланович

Мирзоев Игорь Тарланович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1961

Отец: Мирзоев Тарлан Абуш Оглы

Мать: Гречушкина Зинаида Владимировна

С-з Казанский Майского района Павлодарской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулима Елена

Бракосочетание
05.03.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1984

Сын: Мирзоев Евгений Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1988

Сын: Мирзоев Константин Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Скрыто настройками приватности
Развод
?.04.1998

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.2004

Дочь: Мирзоева Елена Игоревна

Мать ребёнка: Сулима Елена

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.