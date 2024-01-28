Мирзоев Игорь Тарланович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1961
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1961
С-з Казанский Майского района Павлодарской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулима Елена
Бракосочетание
05.03.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1984
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1988
Сын: Мирзоев Константин Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Развод
?.04.1998
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.2004
Дочь: Мирзоева Елена Игоревна
Мать ребёнка: Сулима Елена