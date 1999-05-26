Боровков Пётр Николаевич 13.07.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боровков Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1954

Дата смерти

26.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954

Отец: Побережнюк Николай Яковлевич

Мать: Боровкова Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1979

Сын: Боровков Виталий Петрович

Мать ребёнка: Боровкова Галина Петровна

Рождение ребёнка
13.05.1983

Сын: Боровков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Боровкова Галина Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1990

Дочь: Еженасова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Боровкова Галина Петровна

Смерть
26.05.1999

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