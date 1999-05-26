Боровков Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1954
Дата смерти26.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954
Рождение ребёнка
02.03.1979
Сын: Боровков Виталий Петрович
Мать ребёнка: Боровкова Галина Петровна
Рождение ребёнка
13.05.1983
Мать ребёнка: Боровкова Галина Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1990
Дочь: Еженасова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Боровкова Галина Петровна
Смерть
26.05.1999