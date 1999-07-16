Авруцкий Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Илья Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1999

Отец: Авруцкий Андрей Владимирович

Мать: Авруцкая Яна

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