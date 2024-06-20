Юшкевич Гвидон (Дормидонт) Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юшкевич) Евдокия Гвидонова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юшкевич Кузьма (Казимир) Гвидонов (Дормидонтов)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Симинихина (Юшкевич) Агафья Гвидонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1900 ст.
Дочь: (Юшкевич) Домника Гвидонова
Мать ребёнка: Юшкевич Гликерия Филимонова
Отец Гвидон Алексеев римско-католической веры, мать Гликерия Филимонова православной веры
Смерть
Неизвестно