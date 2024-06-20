Юшкевич Гвидон (Дормидонт) Алексеев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юшкевич Гвидон (Дормидонт) Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юшкевич Ефим Гвидонов

Мать ребёнка: не указана

Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юшкевич) Евдокия Гвидонова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшкевич Гликерия Филимонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юшкевич Кузьма (Казимир) Гвидонов (Дормидонтов)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Симинихина (Юшкевич) Агафья Гвидонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1900 ст.

Дочь: (Юшкевич) Домника Гвидонова

Мать ребёнка: Юшкевич Гликерия Филимонова

Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Отец Гвидон Алексеев римско-католической веры, мать Гликерия Филимонова православной веры
Смерть
Неизвестно

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