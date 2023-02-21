Капылов Феодор Терентьевич
Место рожденияс.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Дата рожденияМежду 1839 и 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1839 и 1849
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
01.08.1867
Дочь: Евдокия Феодоровна
Мать ребёнка: Копылова Устинья Фоминична
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно