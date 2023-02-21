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Капылов Феодор Терентьевич

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Место рождения

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда

Дата рождения

Между 1839 и 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1839 и 1849

Отец: Капылов Терентий Патапович

Мать: Капылова Марфа Никифоровна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
01.08.1867

Дочь: Евдокия Феодоровна

Мать ребёнка: Копылова Устинья Фоминична

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Устинья Фоминична

Смерть
Неизвестно
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