Алешко (Кулеш) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешко (Кулеш) Елизавета Ивановна

Место рождения

Мокрица, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 30.05.1871 ст.

Сын: Алешко Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Алешко Григорий Андреевич

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Алешко Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Алешко Григорий Андреевич

Железники, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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