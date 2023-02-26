Усман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1701 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Нурай Бикбулатов

Мать: Кадича Кудабердина

Смерть
Неизвестно
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