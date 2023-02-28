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Фоминых Емельян Павлов

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Место рождения

Черёмушкино, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.07.1878

Дата смерти

01.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1878

Отец: Фоминых Павел Евсигниевъ

Мать: Евдокия Филимонова

Черёмушкино, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Устинья Емельяновна

Мать ребёнка: Краюшкина Лукерья Михайловна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.1904

Дочь: Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Краюшкина Лукерья Михайловна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Емельяновна

Мать ребёнка: Краюшкина Лукерья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
01.02.1909
Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: тиф
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