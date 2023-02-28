Фоминых Емельян Павлов
Место рождения
Дата рождения30.07.1878
Дата смерти01.02.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1878
Отец: Фоминых Павел Евсигниевъ
Мать: Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Устинья Емельяновна
Мать ребёнка: Краюшкина Лукерья Михайловна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.1904
Дочь: Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Краюшкина Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Емельяновна
Мать ребёнка: Краюшкина Лукерья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
01.02.1909
Причина смерти: тиф