Крюков Ефим (Яфим) Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Ефим (Яфим) Парфенович

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: Крюков Парфен Иванович

Мать: Крюкова Екатерина Корнилиева

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Крюкова Стефанида Ефимовна

Мать ребёнка: Крюкова Марья Ильинична

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Крюков Кодрат Ефимович

Мать ребёнка: Крюкова Марья Ильинична

Кондырино, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 321
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Крюкова Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Крюкова Марья Ильинична

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Крюков Семён Ефимович

Мать ребёнка: Крюкова Марья Ильинична

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №66, стр. 31
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Крюкова Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Крюкова Марья Ильинична

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Крюков Тихон Ефимович

Мать ребёнка: Крюкова Марья Ильинична

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1356, стр. 262
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Марья Ильинична

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Смерть
Неизвестно
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