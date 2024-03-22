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Кузин Андрей Михайлович

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Место рождения

Грудская, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кузин Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Грудская, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.03.1930

Сын: Кузин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Кузина Анна Федотьевна

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Пропал без вести (военное)
Около ?.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Анна Федотьевна

Смерть
Неизвестно
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