Кузин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кузин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1930
Мать ребёнка: Кузина Анна Федотьевна
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Пропал без вести (военное)
Около ?.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузина Анна Федотьевна
Смерть
Неизвестно