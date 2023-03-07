Пименов Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1927
Рождение ребёнка
07.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно