Пименов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПименов Евгений Васильевич

Пименов Евгений Васильевич

avatar

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

12.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1927

Отец: Пименов Василий Васильевич

Мать: Пименова Анисья Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close