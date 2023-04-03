Пескова Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1881 и 1882
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Дочь: Черных Наталья
Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)
Рождение ребёнка
27.09.1922
Дочь: Гаврилова Александра
Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)
Новодуплинка, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.03.1927
Сын: Песков Василий
Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)
Алтайский край
Рождение ребёнка
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Дочь: Маклакова Анна
Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чащина Евфросиния
Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Песков Иван
Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивоварова Мария
Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)
Смерть
Неизвестно