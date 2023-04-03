Пескова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескова Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Дочь: Черных Наталья

Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)

Рождение ребёнка
27.09.1922

Дочь: Гаврилова Александра

Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)

Новодуплинка, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.03.1927

Сын: Песков Василий

Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)

Алтайский край
Рождение ребёнка
04.?.?

Дочь: Маклакова Анна

Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чащина Евфросиния

Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песков Иван

Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Мария

Отец ребёнка: Песков Кузьма (Козьма)

Смерть
Неизвестно
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