Нагорная (Рассолова) Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагорная (Рассолова) Анастасия Антоновна

Нагорная (Рассолова) Анастасия Антоновна

avatar

Место рождения

Курская губерня, Льговский уезд, село Рассолово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерня, Льговский уезд, село Рассолово
Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Нагорный Митрофан Косьмич

село Дичня
Рождение ребёнка
03.08.1906

Сын: Нагорный Илья Митрофанович

Отец ребёнка: Нагорный Митрофан Косьмич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Нагорный Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Нагорный Митрофан Косьмич

Смерть
29.04.1913
умерла при родах
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close