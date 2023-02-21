Нагорная (Рассолова) Анастасия Антоновна
Место рожденияКурская губерня, Льговский уезд, село Рассолово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.04.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерня, Льговский уезд, село Рассолово
Бракосочетание
26.01.1904
село Дичня
Рождение ребёнка
03.08.1906
Сын: Нагорный Илья Митрофанович
Отец ребёнка: Нагорный Митрофан Косьмич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Нагорный Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Нагорный Митрофан Косьмич
Смерть
29.04.1913
умерла при родах