Харитонова (Казанцева) Анисия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
05.05.1841
Рождение ребёнка
1843
Сын: Харитонов Николай Галактионович
Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Галактионовна
Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Харитонов Александр Галактионович
Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич
Рождение ребёнка
12.12.1850
Сын: Харитонов Евстратий Галактионович
Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Харитонов Андрей Галактионович
Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Варвара Галактионовна
Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич