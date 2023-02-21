Харитонова (Казанцева) Анисия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Казанцева) Анисия Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Казанцев Фома Федотович

Мать: Казанцева Евдокия Петровна

Бракосочетание
05.05.1841

Муж: Харитонов Галактион Яковлевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Харитонов Николай Галактионович

Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Галактионовна

Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Харитонов Александр Галактионович

Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич

Рождение ребёнка
12.12.1850

Сын: Харитонов Евстратий Галактионович

Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Харитонов Андрей Галактионович

Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Варвара Галактионовна

Отец ребёнка: Харитонов Галактион Яковлевич

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