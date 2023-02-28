Мерецков Кирилл Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерецков Кирилл Афанасьевич

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Место рождения

Назарьево, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.06.1897

Дата смерти

30.12.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Назарьево, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1897
Назарьево, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1909
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1915
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1934
Дальний Восток
Место жительства
С 1936 по 1937
Испания
Место жительства
С 1937 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938 по 1938
Приволжский ВО
Место жительства
С 1939
Ленинградский ВО
Место жительства
С 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945
Дальний Восток
Место жительства
С 1954 по 1968
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.12.1968
Москва, город федерального значения Москва
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