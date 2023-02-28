Мерецков Кирилл Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1897
Дата смерти30.12.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Место жительства
С 1909
Место жительства
С 1915
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1916
Место жительства
С 1921
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1934
Дальний Восток
Место жительства
С 1936 по 1937
Испания
Место жительства
С 1937 по 1937
Место жительства
С 1938 по 1938
Приволжский ВО
Место жительства
С 1939
Ленинградский ВО
Место жительства
С 1940
Место жительства
С 1945
Дальний Восток
Место жительства
С 1954 по 1968
Смерть
30.12.1968