Чумакова (Бебелина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бебелин Иван Кузьмич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чумаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Чумаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Чумаков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумаков Федор
Смерть
Неизвестно