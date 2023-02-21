Чумакова (Бебелина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Бебелина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бебелин Иван Кузьмич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Юрий Федорович

Отец ребёнка: Чумаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Чумаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Чумаков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Федор

Смерть
Неизвестно
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