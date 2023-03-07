Середний Евдоким Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Середний Зиновий
Мать: не указана
с. Гайшина Переяславского района Киевской области
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Середняя Апполинария Евдокимовна
Мать ребёнка: Середняя Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Середняя Лариса Евдокимовна
Мать ребёнка: Середняя Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Середний Юрий Евдокимович
Мать ребёнка: Середняя Мария Фёдоровна
Арест
25.03.1930
Арестован Киевским окружным отделом ГПУ. Статья обвинения: 54-10 УК УССР, 54-11 УК УССР. Приговор: Особое Совещание при Коллегии ГПУ УССР, 3 года заключения в концлагере.
Работа или профессия
1930
священник
Место жительства
1930
с. Мазинки Переяславского района Киевской области
Реабилитация осужденного
10.10.1989
Решением Прокуратуры Киевской области, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости по отношению к жертвам репресс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Середняя Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно