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Середний Евдоким Зиновьевич

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Место рождения

Гайшин, Київська область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Середний Зиновий

Мать: не указана

Гайшин, Київська область
с. Гайшина Переяславского района Киевской области
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Середняя Апполинария Евдокимовна

Мать ребёнка: Середняя Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Середняя Лариса Евдокимовна

Мать ребёнка: Середняя Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Середний Юрий Евдокимович

Мать ребёнка: Середняя Мария Фёдоровна

Арест
25.03.1930
Мазинки, Київська область
Арестован Киевским окружным отделом ГПУ. Статья обвинения: 54-10 УК УССР, 54-11 УК УССР. Приговор: Особое Совещание при Коллегии ГПУ УССР, 3 года заключения в концлагере.
Работа или профессия
1930
Мазинки, Київська область
священник
Место жительства
1930
Мазинки, Київська область
с. Мазинки Переяславского района Киевской области
Реабилитация осужденного
10.10.1989
Решением Прокуратуры Киевской области, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости по отношению к жертвам репресс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середняя Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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