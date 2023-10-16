Курочкина (Козырева) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Козырева) Зинаида Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1918

Дата смерти

25.06.1989

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1918

Отец: Козырев Сергей Алексеевич

Мать: Козырева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Леонид Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Леонид Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.06.1989
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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