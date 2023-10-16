Курочкина (Козырева) Зинаида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1918
Дата смерти25.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1918
Отец: Козырев Сергей Алексеевич
Мать: Козырева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Леонид Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1989