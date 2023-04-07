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Демчан Фекла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Демчан Моисей Иванович

Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович

Рождение ребёнка
30.08.1881 ст.

Дочь: Руффина Ивановна

Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1883 ст.

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Около 28.06.1884 ст.

Дочь: Евфрасиния

Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демчан Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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