Демчан Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович
Рождение ребёнка
30.08.1881 ст.
Дочь: Руффина Ивановна
Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1883 ст.
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 28.06.1884 ст.
Дочь: Евфрасиния
Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Демчан Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демчан Иван Павлович
Смерть
Неизвестно