Смольников Андрей Аркадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольников Андрей Аркадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Смольников Аркадий Петрович

Мать: Нина Павловна

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