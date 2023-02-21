Пономарев Федор Денисович
Место рождениядеревня Каширина Омская область Большереченский район
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Пономарев Денис Григорьевич
Мать: не указана
деревня Каширина Омская область Большереченский район
Рождение ребёнка
29.08.1903
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Николаевна
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область