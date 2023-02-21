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Пономарев Федор Денисович

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Место рождения

деревня Каширина Омская область Большереченский район

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Пономарев Денис Григорьевич

Мать: не указана

деревня Каширина Омская область Большереченский район
Рождение ребёнка
29.08.1903

Сын: Пономарев Иван Федорович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Николаевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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