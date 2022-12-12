Паутова (Полыгалова) Парасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Полыгалова) Парасковья Степановна

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Место рождения

Козлы, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

23.10.1895

Дата смерти

25.01.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлы, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
1918

Муж: Паутов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.12.1919

Дочь: Городжа Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Паутов Александр Николаевич

д. Гилево, Пермский район, Пермский край, Россия
Смерть
25.01.1972
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