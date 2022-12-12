Паутова (Полыгалова) Парасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения23.10.1895
Дата смерти25.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
06.12.1919
Дочь: Городжа Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Паутов Александр Николаевич
д. Гилево, Пермский район, Пермский край, Россия
Смерть
25.01.1972