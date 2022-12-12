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Хабибуллин Хасан Зуфарович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

02.02.1982

Дата смерти

02.02.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
02.02.1982
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Умер через 3 часа после рождения от (по записи в свидетельстве) гепоксии
Похороны
07.02.1982
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похоронен на татарской секции Северного кладбища, место упокоения утеряно
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