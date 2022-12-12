Хабибуллин Хасан Зуфарович
Место рождения
Дата рождения02.02.1982
Дата смерти02.02.1982
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.1982
Умер через 3 часа после рождения от (по записи в свидетельстве) гепоксии
Похороны
07.02.1982
Похоронен на татарской секции Северного кладбища, место упокоения утеряно