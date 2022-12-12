Якубовский Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Якубовский Яков Романович

Мать ребёнка: не указана

Свенцянский уезд, Гадутишки
Рождение ребёнка
1847

Сын: Якубовский Хасень Романович

Мать ребёнка: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Азюль Романович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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