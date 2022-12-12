Якубовский Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Якубовский Яков Романович
Мать ребёнка: не указана
Свенцянский уезд, Гадутишки
Рождение ребёнка
1847
Сын: Якубовский Хасень Романович
Мать ребёнка: не указана
Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Азюль Романович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно