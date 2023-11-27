Мальцев Максим Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальцев Кузьма
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Мальцева Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.02.1931
Дочь: Ельникова Нина Максимовна
Мать ребёнка: Мальцева Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мальцев Николай Максимович
Мать ребёнка: Мальцева Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно