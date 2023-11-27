Мальцев Максим Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Максим Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мальцев Федор Максимович

Мать ребёнка: Мальцева Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.02.1931

Дочь: Ельникова Нина Максимовна

Мать ребёнка: Мальцева Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мальцев Николай Максимович

Мать ребёнка: Мальцева Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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