Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Федосеев Гаврило Адрианович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Федосеева) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Федосеев Гаврило Адрианович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Федосеев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Федосеев Гаврило Адрианович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Федосеев Данило Гаврилович
Отец ребёнка: Федосеев Гаврило Адрианович
Смерть
После 1860