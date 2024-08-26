Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Степановна

Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Остахино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Гаврило Адрианович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Федосеев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Федосеев Гаврило Адрианович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Федосеева) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Федосеев Гаврило Адрианович

Остахино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Федосеев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Федосеев Гаврило Адрианович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Федосеев Данило Гаврилович

Отец ребёнка: Федосеев Гаврило Адрианович

Остахино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1860

Мы используем куки для улучшения работы сайта.