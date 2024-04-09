Зеркаль (Молчанова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеркаль (Молчанова) Вера Ивановна

Зеркаль (Молчанова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Молчанов Иван Яковлев

Мать: Екатерина Елисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.