Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна
Место рожденияЕременка
Дата рождения07.09.1895
Дата смерти1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1916
Дочь: Рожкова (Борисенкова) Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич
Родилась в Гельсингфорсе (Хельсинки) Финляндии - по слухам. На надгробии ошибка в годе рождения
Рождение ребёнка
1922
Сын: Борисенков Александр Александрович
Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.07.1928
Сын: Борисенков Иван Александрович
Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.05.1931
Дочь: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Борисенкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич
Смерть
1987
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Похоронена в с.Лосево, Мосальского района