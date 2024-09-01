Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

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Место рождения

Еременка

Дата рождения

07.09.1895

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1895

Отец: Богомолов Семен Карпович

Мать: Богомолова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.11.1916

Дочь: Рожкова (Борисенкова) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич

Родилась в Гельсингфорсе (Хельсинки) Финляндии - по слухам. На надгробии ошибка в годе рождения
Рождение ребёнка
1922

Сын: Борисенков Александр Александрович

Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.07.1928

Сын: Борисенков Иван Александрович

Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.05.1931

Дочь: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Борисенкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Борисенков Александр Дмитриевич

Смерть
1987
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Похоронена в с.Лосево, Мосальского района

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