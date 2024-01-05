Парафиёва Павлина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парафиёва Павлина Андреевна

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Место рождения

Живёт в п. Зимовники

Дата рождения

28.04.1946

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1946

Отец: ?

Мать: Мария

Живёт в п. Зимовники
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