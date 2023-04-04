неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1889
Сын: Соколов Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Соколов Феоктист Андреевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Соколов Александр
Отец ребёнка: Соколов Феоктист Андреевич
Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно