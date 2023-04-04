неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Соколов Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Соколов Феоктист Андреевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Соколов Александр

Отец ребёнка: Соколов Феоктист Андреевич

Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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