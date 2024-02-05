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Гнида Василий Осипов

Место рождения

Башаровка, Рівненська область

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Гнида (Тымков) Иосип Игнатов

Мать: Жена Гнида Иосип Игнатов Розалия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Гнида Василий Васильевич

Мать ребёнка: Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Гнида Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Гнида София Васильевна

Мать ребёнка: Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Гнида Леонтий Васильев

Мать ребёнка: Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна

Башаровка, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
Башаровка, Рівненська область

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