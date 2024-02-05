Гнида Василий Осипов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Мать ребёнка: Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Гнида Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Гнида София Васильевна
Мать ребёнка: Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Жена Гнида Вас Иосиф Мотра Иосифовна
Смерть
Неизвестно