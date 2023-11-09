Гончаров Давыд Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Гончаров Григорий
Рождение ребёнка
26.05.1918
Дочь: Белова Феодосья Давыдовна
Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гончарова Анастасия Давыдовна
Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Гончарова Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна
Рождение ребёнка
?.08.1929
Дочь: Гончарова Александра Давыдовна
Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна
Рождение ребёнка
1933 или 1934
Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно