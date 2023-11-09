Гончаров Давыд Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Давыд Григорьевич

Гончаров Давыд Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Гончаров Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1918

Дочь: Белова Феодосья Давыдовна

Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гончарова Анастасия Давыдовна

Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гончарова Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна

Рождение ребёнка
?.08.1929

Дочь: Гончарова Александра Давыдовна

Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна

Рождение ребёнка
1933 или 1934

Сын: Гончаров Пётр Давыдович

Мать ребёнка: Гончарова Наталья Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Наталья Наумовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close