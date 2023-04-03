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Иван Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Василий Евдокимов

Мать: Ксения Макарова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
1812

Сын: Наум Иванов

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Николаева

Смерть
До 1842
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