Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиДо 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Василий Евдокимов
Мать: Ксения Макарова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гавриил Иванов
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Наум Иванов
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Николаева
Смерть
До 1842