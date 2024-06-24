Филимонова Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Филимонов Тихон Игнатьевич
Отец ребёнка: Филимонов Игнат Сергеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Филимонова) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Филимонов Игнат Сергеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Филимонов Мефодий Игнатьевич
Отец ребёнка: Филимонов Игнат Сергеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Филимонов Борис Игнатьевич
Отец ребёнка: Филимонов Игнат Сергеевич
Смерть
Неизвестно