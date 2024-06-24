Филимонова Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Игнат Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Филимонов Тихон Игнатьевич

Отец ребёнка: Филимонов Игнат Сергеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Филимонова) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Филимонов Игнат Сергеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Филимонов Мефодий Игнатьевич

Отец ребёнка: Филимонов Игнат Сергеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Филимонов Борис Игнатьевич

Отец ребёнка: Филимонов Игнат Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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