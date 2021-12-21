Зверев Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверев Василий Федорович

Зверев Василий Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1947

Дочь: Голубовская Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Малицкая Аграфена Матвеевна

Рождение ребёнка
26.03.1948

Дочь: Кереметьева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Малицкая Аграфена Матвеевна

с. Ново-Спасск, Каргасокского района, Томской области
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close