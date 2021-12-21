Зверев Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1947
Дочь: Голубовская Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Малицкая Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
26.03.1948
Дочь: Кереметьева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Малицкая Аграфена Матвеевна
с. Ново-Спасск, Каргасокского района, Томской области
Смерть
Неизвестно