Габделхай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделхай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Алмаз

Мать ребёнка: Хазяр

Смерть
1940
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