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Габделхай
Габделхай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Алмаз
1938 г.р.
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын:
Алмаз
Мать ребёнка:
Хазяр
Смерть
1940
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