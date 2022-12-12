Талдыкина (Подпоринова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Подпоринова) Елена Андреевна

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Место рождения

Лопатки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1882 ст.

Сын: Талдыкин Трофим Семенович

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.12.1884 ст.

Сын: Талдыкин Степан

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич

Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.

Сын: Талдыкин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1889 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.03.1892 ст.

Сын: Талдыкин Никифор Семенович

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.01.1895 ст.

Сын: Талдыкин Семен Семенович

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно
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