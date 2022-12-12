Талдыкина (Подпоринова) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1882 ст.
Сын: Талдыкин Трофим Семенович
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
23.12.1884 ст.
Сын: Талдыкин Степан
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.
Сын: Талдыкин Сергей Семенович
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
20.06.1889 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
06.03.1892 ст.
Сын: Талдыкин Никифор Семенович
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
28.01.1895 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно