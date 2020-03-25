Окольничников Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окольничников Виктор Викторович

Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

26.12.1950

Дата смерти

25.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1950

Отец: Окольничников Виктор Иванович

Мать: Окольничникова Елена Дмитриевна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
05.02.1976

Дочь: Матросова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Окольничникова Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окольничникова Татьяна Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Смерть
25.03.2020
Строитель, Яковлевский, Белгородская область
Причина смерти: сердечный приступ на фоне пневмонии и коронавируса
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