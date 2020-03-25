Окольничников Виктор Викторович
Место рождения
Дата рождения26.12.1950
Дата смерти25.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1950
Рождение ребёнка
05.02.1976
Дочь: Матросова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Окольничникова Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Смерть
25.03.2020
Строитель, Яковлевский, Белгородская область
Причина смерти: сердечный приступ на фоне пневмонии и коронавируса