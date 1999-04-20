Фролов Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1934
Дата смерти20.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934
Рождение ребёнка
31.08.1956
Сын: Фролов Валерий Валентинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.04.1999