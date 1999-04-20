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Фролов Валентин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1934

Дата смерти

20.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934

Отец: Фролов Николай Алексеевич

Мать: Фролова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
31.08.1956

Сын: Фролов Валерий Валентинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.04.1999
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